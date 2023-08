Seguradoras aumentam salários até 15% em 2023, bancos não vão além dos 4,5%

Leia Também Aumentos e retroativos para trabalhadores da banca pagos em julho e agosto

Em 2023, os aumentos salariais entre 0,6% e 15% registados nas seguradoras ficaram acima dos do setor bancário, avança o Expresso esta quinta-feira.Citando o Sindicato dos Trabalhadores da Atividade Seguradora (STAS), que negoceia com as seguradoras e com Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins (Sinapsa) e o Sindicato dos Profissionais de Seguros de Portugal (Sisep), o jornal dá conta que as negociações fechadas no início do ano resultaram em "aumentos muito expressivos para os salários mais baixos".Na seguradora Zurich o intervalo de aumentos salariais ficou entre os 7% e os 15%, enquanto na Fidelidade foi entre os 8,05% e os 8,25%. Já na Ageas o aumento foi de 8,05% para todos os trabalhadores e na Generali/Tranquilidade ficou abaixo, entre os 0,6% e os 6,9%.Ao nível dos lucros, as seguradoras controladas pela ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões apresentaram 822 milhões de euros de resultados líquidos em 2022, segundo um relatório apresentado pela entidade supervisora e citado pelo ECO Por comparação, no setor da banca, Santander, BPI, Novo Banco, Bankinter, Abanca, Haitong, entre outros subscritores do acordo coletivo de trabalho, avançaram inicialmente com aumentos de 4%, mas em julho subiram para 4,5% da base sala­rial. Por seu lado, a CGD atribuiu já um aumento de 76 euros (+4,5%).De acordo com o Expresso, os sindicatos afetos à UGT atiram apenas para depois do verão as novidades em relação às negociações com o BCP, Montepio e Caixa Agrícola para chegar aos 4,5% acordados, sendo que as propostas sindicais iniciais variaram entre os 6,25 e os 8,5%.BCP e Montepio já avançaram entretanto para aumentos de 3% este ano e a Caixa Agrícola ficou-se pelos 4%.