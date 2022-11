Grupo Montepio reestrutura dívida das seguradoras e estuda venda de ativos

A Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) tem em curso uma operação para restruturar parcialmente a dívida das duas seguradoras do grupo, a Lusitânia e a Lusitânia Vida, avança esta segunda-feira o Eco. O grupo está ainda a estudar a venda de ativos, como é o caso da participação na seguradora em Moçambique.A intervenção mais profunda será feita na Lusitânia. A AMMG quer eliminar os resultados transitados negativos, que chegaram aos 115,9 milhões de euros no final do ano passado. Para tal, vai avançar com o reembolso antecipado de empréstimos subordinados de 2015 e 2019 no valor de 14,5 milhões e reforçar os capitais próprios no mesmo montante através de prestações acessórias de capital, abrindo a porta à distribuição de dividendos no futuro.Já na Lusitânia Vida, a mutualista procedeu a uma operação de transformação de um empréstimo subordinado no valor de 7,5 milhões de euros em prestações acessórias de capital. A AMMG admite ainda um "dimensionamento" do quadro de mais 500 trabalhadores das duas companhias.