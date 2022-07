Seguradoras do Montepio já perderam 160 milhões de fundos próprios

Leia Também Associados da mutualista Montepio debatem esta quinta-feira prejuízos de 86 milhões em 2020

A Lusitânia Seguros e a Lusitânia Vida, que integram a sociedade Montepio Seguros, já perderam 160 milhões de euros de fundos próprios nos primeiros cinco meses do ano, situação que está a preocupar a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos e Pensões (ASF), avança o Público esta segunda-feira.A Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) está obrigada a enviar reportes semanais sobre a evolução da actividade seguradora, cuja degradação contínua reflecte, em parte, o impacto da exposição de mais de 20 milhões de euros a empresas russas do sector da indústria pesada, nomeadamente a Gazprom e a Novolipetsk.A ASF tem exigido a apresentação de relatórios semanais com informações detalhadas sobre o negócio das duas empresas. Além disso, Virgílio Lima, presidente do grupo, é obrigado a apresentar-se regularmente nas suas instalações.A ASF está também a monitorizar as carteiras de títulos (adquiridas com as aplicações dos clientes), do desenvolvimento da margem de solvência e do nível de capitais próprios da Lusitânia Vida (seguros financeiros) e da Lusitânia Seguros (seguros reais).No início deste ano, o rácio da margem de solvência das duas seguradoras caiu para 80%, ficando abaixo do limite mínimo de 100% exigido pela ASF. Foi a partir desse momento que as acções de fiscalização se acentuaram.Depois de, entre dezembro e maio, os capitais próprios da área seguradora do Montepio terem caído em torno de 160 milhões de euros, a tendência piorou em Junho, com as carteiras de títulos a registarem menos valias agravadas.