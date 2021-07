Há menos 1,2 mil milhões de crédito em moratórias

O valor dos créditos em moratórias diminui em maio. Segundo revelou o Banco de Portugal, "o montante global de empréstimos abrangidos por moratórias era de 38,5 mil milhões de euros" no final de maio, o que significa uma diminuição de 1,2 mil milhões face a abril.



A redução aconteceu, quer nos empréstimos a particulares quer nos créditos de empresas. A redução nos particulares foi de 500 milhões de euros, sendo de 300 milhões a redução no crédito ao consumo, e nas empresas de 700 milhões.



Os 38,5 mil milhões de euros é o valor mais baixo desde abril de 2020, sendo 22,9 mil milhões referentes a empresas - 19,6 mil milhões são de PME.



No caso dos particulares, há agora quase 13,2 mil milhões em suspensão de pagamento no crédito a habitação, e de quase 1,6 mil milhões de euros no crédito ao consumo. Deste último, 1,4 mil milhões é referente à moratória pública que termina no final do ano, e 200 milhões da privada, que termina hoje.



Em todos os setores, nas empresas, houve redução dos valores em suspensão de pagamentos, estando o valor absoluto mais elevado na construção e imobiliário (que no entanto desceu dos 5 mil milhões), pesando 30% do crédito total.



O setor com maior nível de moratórias continua a ser o do alojamento e restauração que tem 56,8% em moratória.