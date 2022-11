Haitong tem de pagar 13,2 milhões para manter Estado fora do ex-BESI

Leia Também Haitong Bank mais que duplica lucros em 2021

Fonte oficial do grupo chinês Haitong confirmou que a empresa terá de pagar cerca de 13,2 milhões para subscrever os direitos de conversão dos créditos fiscais de 2016 (cerca de 2% do capital). Isto se quiser evitar que o Estado entre no capital do antigo banco de investimento do BES já no próximo mês.Cada direito custa 4,16 euros e o período de exercício do direito de aquisição dura entre 18 de novembro e 2 de dezembro. Fonte oficial disse tem o "processo de decisão em curso", sem avançar com uma decisão final.O valor foi avançado pelo ECO e é o que terá de ser pago pelos mais de 3,1 milhões de direitos de conversão em ações do banco relativos aos impostos por ativos diferidos (DTA) registados em 2016 a favor do Estado. Estes direitos correspondem a 1,84% do capital da instituição. Em julho, o Haitong pagou 3,4 milhões de euros por causa dos DTA de 2015.O ex-BESI foi comprado em 2015 pelos chineses do Haitong, por 380 milhões de euros, já depois da medida de resolução aplicada ao BES, em agosto de 2014.Por conta deste mecanismo de direitos de conversão em ações, no final deste ano a participação do Estado no Novobanco poderá aumentar para mais de 5%, depois de o Fundo de Resolução ter abdicado do exercício de compra dos direitos sobre os quais tinha preferência.O Haitong fechou o primeiro semestre do ano com prejuízos de 4,5 milhões de euros, depois de ter reportado lucros de três milhões no mesmo período do ano passado, com o banco a apontar a "incerteza económica" como um dos principais fatores para a inversão nos resultados.