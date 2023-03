Harris Associates sai do capital do Credit Suisse

A norte-americana Harris Associates vendeu nos últimos meses a participação que detinha no capital do Credit Suisse, avançou o vice-presidente da sociedade, David Herro, em declarações ao Financial Times (FT). A Harris Associates chegou a deter no ano passado 10% das ações do banco suíço.

A sociedade de investimentos começou a reduzir a exposição ao Credit Suisse em outubro, após o anúncio do aumento de capital, que levou o Banco Nacional Saudita a ficar com quase 10% do capital instituição financeira sediada em Zurique.

"Sentimos que o plano de reestruturar o banco de investimento, embora seja uma causa nobre, é pesado e muito mais caro do que esperávamos", referiu Herro.



Além disso, "também não estávamos satisfeitos com o que estávamos a receber em termos de receita da venda de produtos de capital garantido", acrescentou o executivo.

"Temos muitas opções onde investir", rematou. A Harris Associates está presente no capital de várias instituições financeiras europeias, incluindo o Lloyds Banking Group, Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, Julius Baer e a seguradora alemã Allianz.