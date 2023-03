Credit Suisse admite falhas nos procedimentos de controlo de resultados

O Credit Suisse detetou falhas nos procedimentos de controlo interno dos relatórios financeiros dos últimos dois anos. A informação foi divulgada esta terça-feira no relatório e contas anual da instituição suíça.



O banco aponta que a "gestão não desenhou nem manteve uma política de avaliação de risco eficaz para identificar e analisar o risco de erros nos relatórios financeiros".



"O Conselho de Diretores concluiu que esta falha poderia resultar em erros no saldo de contas ou informações que acabariam em erros nas demonstrações financeiras anuais do Credit Suisse, que não seriam prevenidas ou detetadas", pode ler-se no relatório em causa.



O banco suíço assegura que tomará as medidas necessárias para "resolver" os procedimentos ineficazes e garantiu que os relatórios de 2021 e 2022 representam corretamente a condição financeira da instituição. O banco fechou o último ano com prejuízos de 7,3 mil milhões de francos suíços (7,4 mil milhões de euros).



"Adicionalmente, vamos implementar medidas de controlo robustas para assegurar que todos os itens não monetários são devidamente classificados na demonstração consolidada dos fluxos de caixa", acrescenta o Credit Suisse.



O banco foi obrigado a adiar a publicação do relatório anual na passada semana após receber uma chamada do supervisor norte-americano - a Securities and Exchange Comission (SEC) - que levantou questões sobre os relatórios de 2019 e 2020.



A empresa segue a desvalorizar mais de 5% em bolsa, com a queda desde o início do ano a ultrapassar os 22%. As notícias surgem depois de ontem ter recuado mais de 11%, penalizada pelo aumento dos "credit default swaps" (CDS) - uma espécie de seguros contra incumprimento em crédito -, que atingiram o valor mais elevado de sempre.



Os escândalos em torno do Credit Suisse, que atravessa um processo de reestruturação, têm sido vários, com a capitalização bolsista da empresa em bolsa a recuar mais de 60% só em 2022.