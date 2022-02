HSBC reduz equipa da banca privada e corta presença na Suíça

O britânico HSBC está a reduzir 110 postos de trabalho na Suíça e a diminuir os seus escritórios em Geneva, segundo avança o Financial Times. A decisão surge depois de um mau ano na unidade de banca privada do banco, durante a qual os clientes retiraram mil milhões de dólares desta unidade.

Os funcionários do escritório de Quai des Bergues no centro financeiro em Geneva terão sido informados na semana passada que dois pisos do edifício seriam encerrados e o pessoal teria que partilhar secretárias "para ajudar a usar o espaço do escritório da forma mais eficiente", adianta o FT.

Esta medida irá ajudar a reduzir em 20% os custos dos escritórios em Geneva nos próximos anos, contribuindo para melhorar a rentabilidade da unidade do banco na Suíça.

O banco tem vindo a reduzir os custos associados aos escritórios. Já cortou, a nível global, em 40% estes custos, tirando benefício das práticas de teletrabalho que resultaram da pandemia da covid-19.

Ao contrário dos seus concorrentes na Suíça, o UBS e o Julius Baer, que registaram lucros recorde, impulsionados por um aumento dos ativos sob gestão na banca privada, no caso do HSBC, os ativos baixaram em mil milhões de dólares, segundo duas pessoas citadas pelo Financial Times.