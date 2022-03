HSBC intensifica escrutínio a clientes russos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O HSBC estará a intensificar o escrutínio a clientes russos e também a evitar potenciais clientes da mesma nacionalidade. A informação é avançada pela agência Reuters, que cita duas fontes com conhecimento do assunto.



Também a concessão de créditos a clientes com origem na Rússia estará a ser evitada. De acordo com a agência, esta é uma forma de o HSBC conseguir minimizar os efeitos das sanções crescentes que estão a ser aplicadas contra Moscovo. As sanções contra a Rússia têm sido uma das formas utilizadas por diversas potências globais para condenar a invasão da Ucrânia.

Estas medidas do HSBC estarão a afetar clientes individuais e empresariais a nível global, diz a Reuters. As fontes citadas pela Reuters referem que área de risco e "compliance" do banco terá dado instruções aos gestores de negócio para aplicarem uma dose extra de escrutínio a clientes portadores de passaporte russo ou que forneçam moradas da Rússia.

E, além da Rússia, também os clientes bielorrussos estarão na linha para serem analisados de forma exaustiva, uma vez que a Bielorrússia tem sido um aliado de Moscovo.

O HSBC é o segundo maior banco a nível europeu. A 14 de março, a instituição financeira já tinha avançado que "não estava a aceitar novos negócios na Rússia" - no entanto, não tinha especificado o que poderia acontecer a clientes russos noutros mercados.