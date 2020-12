Inquérito ao Novo Banco: BE vai pedir relatório sobre supervisão do BES

relatório de avaliação interna sobre a atuação do supervisor no caso da resolução do Banco Espírito Santo (BES).









A comissão de inquérito ao Novo Banco, que tomou posse esta terça-feira, vai ser presidida por Fernando Negrão, deputado do PSD, e irá durar quatro meses. Os deputados deverão agora voltar a reunir-se para tratarem de várias questões, nomeadamente os nomes que vão ser chamados, assim como os documentos que serão pedidos. As audições só vão arrancar no início do próximo ano.



Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, refere fonte do Bloco de Esquerda ao Negócios.





Depois de vários pedidos recusados, o Bloco de Esquerda vai pedir mais uma vez ao Banco de Portugal para dar acesso aoEste será o primeiro documento que os bloquistas irão pedir no"vinculado ao cumprimento do quadro legal que rege a sua atividade". Na altura, Mariana Mortágua, deputada bloquista, garantiu que o Parlamento tudo fará para obter a auditoria interna à atuação do regulador na resolução do BES.