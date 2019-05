Inquérito CGD: comissão de ética do BdP "analisou e debateu" escusa do governador

A comissão de ética do Banco de Portugal "analisou e debateu" o pedido de escusa do governador do Banco de Portugal a decisões sobre a auditoria à Caixa Geral de Depósitos (CGD), disse hoje no parlamento com um dos seus membros.