Interesse do Novo Banco no EuroBic causa mal-estar na banca

O interesse do Novo Banco no EuroBic está a provocar mal-estar na banca. A entrada na corrida por parte do banco liderado por António Ramalho acontece numa altura em que o Governo está a negociar um financiamento do setor financeiro ao Fundo de Resolução, para, por sua vez, injetar na instituição financeira. Aliás, o montante do empréstimo vai ser superior ao inicialmente acertado. E isto não está a ser visto com bons

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...