João Gama Leão diz desconhecer "offshore" em Malta que a Prebuild já reconheceu

Legomix Trading Limited e a Legomix Holding Limited, sediadas em Malta, faziam parte do grupo.





Leia Também Dívida chegou aos 300 milhões "pelo NB, não pela minha mão", diz presidente da Prebuild Legomix Trading Limited e a Legomix Holding Limited faziam parte do grupo.

s empresas que referem estão inseridas num grupo multinacional que detinha várias operações em diferentes geografias (África, Médio Oriente e América Latina). A principal razão para a constituição dessas empresas foi a necessidade de centralizar e dar suporte a esta operação internacional, nomeadamente custear os quadros técnicos afetos a esses projetos enquanto esses não eram autónomos".



"Se encontrar alguma ligação comigo" com entidades "'offshore' posso garantir que é absolutamente mentira. Nunca tive. Não tenho", reforçou o fundador da Prebuild esta quinta-fera.





"Também nos aparece o seu irmão com empresas em Malta", disse o deputado Hugo Carneiro. Mas o gestor manteve a mesma posição. "A mesma afirmação que faço em relação a mim faço em relação ao meu irmão", rematou.

João Gama Leão, fundador da Prebuild e um dos grandes devedores do Novo Banco, garante que não tem nem nunca teve - nem os membros da sua família - qualquer empresa "offshore". No entanto, o grupo admitiu em 2017 que tanto aNo entanto, como relembra o Expresso, quando o jornal revelou em 2017, no âmbito do projeto Malta Files, uma lista de empresas nacionais em Malta, a Prebuild admitiu que aEm respostas enviadas a esta publicação, a administração disse que