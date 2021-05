Quando disse a Salgado que o BESA estava "a ser saqueado fez 'poker face'", diz Gama Leão

Kopelipa, João Gama Leão disse ter sido "acusado de ser um testa de ferro" do general. "Vi essa pessoa duas ou três vezes na vida", mas houve apenas uma conversa num encontro em Luanda, referiu. E afirmou que foi "usado na altura para mandar recados ao dr. Ricardo Salgado" relativamente ao BESA.



Questionado pelo deputado do PSD Hugo Carneiro sobre que recados foram estes, o gestor disse que "não conseguiam lidar com o Álvaro Sobrinho. Resumiu-se a isso. Na altura a relação com o Álvaro Sobrinho era muito difícil e eles queriam entender qual era a posição do dr. Ricardo Salgado sobre o assunto".

Leia Também Dono da Prebuild vai ser ouvido dia 6 no inquérito ao Novo Banco

João Gama Leão diz ter alertado Ricardo Salgado para o facto de o Banco Espírito Santo em Angola (BESA) estar a ser "saqueado". Esta era a informação que circulava em Luanda, disse. Mas o antigo presidente do Banco Espírito Santo não reagiu. "Veio a saber-se mais tarde que ele era um dos saqueadores." O fundador da Prebuild está a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco."Circulava em Luanda que havia um saque no BESA. Falei disso ao dr. Ricardo Salgado. A resposta dele foi um 'poker face'", afirmou João Gama Leão, fundador da Prebuild,Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, numa audição realizada esta quinta-feira, 6 de maio."Não reagiu", continuou o gestor, que afirma trabalhar atualmente com um investidor americano para internacionalizar empresas portuguesas e espanholas. "E veio a saber-se mais tarde que ele era um dos saqueadores", disse.Sobre a sua relação com o general angolano