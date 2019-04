Este instrumento era um produto derivado, pelo que a sua valorização dependia da evolução do valor de outros ativos ou títulos subjacentes. Em teoria, a Caixa poderia, assim, minimizar o risco a que estava exposta, ao partilhá-lo com outros investidores. Contudo, na prática, a operação acabou por resultar em perdas de 340 milhões para a CGD. Este montante foi totalmente provisionado e, tendo em conta os dados que constam da auditoria feita pela EY a 15 anos de gestão na Caixa, só fica atrás das perdas de 520 milhões que o banco público sofreu com o investimento nas ações do BCP.



"Era uma operação muito complexa, feita antes do meu tempo, e eu sei como fui ruinosa porque fui eu que a amortizei a 100%", descreveu António de Sousa.



Durante a audição, António de Sousa tentou resumir o funcionamento desta operação, que classifica de "muito complexa". O objetivo da administração da Caixa que avançou com esta operação, acredita, era obter lucros através do recebimento de "uma taxa de juro substancial", mas o que aconteceu foi que o banco público ficava responsável pelo "default" dos ativos subjacentes às obrigações antes de conseguir obter qualquer lucro.



O antigo presidente da Caixa rejeita dizer quem terá sido o "ideólogo" desta operação, mas é claro sobre a forma como a mesma foi concretizada: "Não entenderam bem aquilo que estavam a assinar", considerou António de Sousa, referindo-se aos membros da administração que deram aval à operação. "Penso que João Salgueiro não se apercebeu do risco que estava subjacente a uma operação daquelas", acrescentou.



Sobre este assunto, António de Sousa concluiu que nunca lhe foi explicado "exatamente" como é que esta operação foi feita. "Sei que foi feita num prazo muito curto".

