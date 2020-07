Justiça suíça já enviou ficheiros do BES para Portugal

Desde maio de 2016 que as autoridades portuguesas aguardavam por respostas da Suíça para avançar com a acusação do processo conhecido como Universo Espírito Santo. Agora, e ao fim de meses de entraves colocados pela Procuradoria-Geral Suíça, chegaram ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) 12,5 milhões de ficheiros informáticos fundamentais para o desfecho da acusação do processo, avança o Correio da Manhã esta segunda-feira, 13 de julho.Segundo o mesmo jornal, a informação foi enviada depois de os procuradores se deslocarem à Suíça, este ano, para forçar a colaboração com a investigação portuguesa, conseguindo obter ficheiros que permitem a reconstituição dos crimes de que os arguidos serão acusados.Ao fim de anos de investigação, deverá ser esta semana que será divulgado o despacho de acusação, onde será argumentado que Ricardo Salgado criou uma rede criminosa que permitiu financiar as empresas do Grupo Espírito Santo.