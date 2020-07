Ministério Público vai acusar Ricardo Salgado na próxima semana

O Ministério Público (MP) já concluiu o despacho final de acusação contra Ricardo Salgado e alguns antigos administradores e quadros de topo do Banco Espírito Santo (BES), devendo as notificações dos arguidos e assistentes do processo começar já na próxima segunda-feira, avança a revista Sábado O documento, com mais de três mil páginas, conclui seis anos de investigação a alegados crimes na gestão do BES que levaram à sua falência. A Sábado refere que o último balanço feito pela Procuradoria Geral da República apontava para 41 arguidos e mais de 30 assistentes.

A revista indica ainda que a decisão de avançar neste momento com a acusação foi influenciada pelo risco de prescrição de alguns crimes de falsificação.