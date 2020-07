Ministério Público acusa 18 pessoas pelo caso Espírito Santo

O Ministério Público acusou 25 arguidos, 18 pessoas singulares e 7 pessoas coletivas, nacionais e estrangeiras, no âmbito do processo Universo Espírito Santo, anunciou a PGR, em comunicado.Deste universo de acusados, 12 pessoas singulares e 5 coletivas são acusadas pelo crime de associação criminosa. De resto as acusações são de crimes de corrupção ativa e passiva no setor privado, falsificação de documentos, infidelidade, manipulação de mercado, branqueamento e burla qualificada contra direitos patrimoniais de pessoas singulares e coletivas.Segundo o comunicado do Ministério Público, o processo principal agrega 242 inquéritos que foram sendo apensados, abrangendoqueixas deduzidas por mais de 300 pessoas, singulares e coletivas, residentes em Portugal e no estrangeiro. E foram acionadas medidas de garantia patrimonial por via de arrestos e apreensões.Para a acusação, a investigação apurou prejuízos com os crimes de 11,8 mil milhões de euros na consequência dos factos apurados.O comunicado não especifica o nome dos acusados, mas Ricardo Salgado está entre esses nomes, segundo já avançaram vários jornais, incluindo pelo crime de associação criminosa, segundo o Público.