Líder do Deutsche Bank culpa Europa de travar crescimento de bancos

O CEO do Deutsche Bank afirmou numa conferência de imprensa virtual que a Europa tem feito demasiado para "impedir os bancos de crescerem". Em declarações feitas na conferência de Handelsblatt, que arrancou hoje e é dedicada ao tema da banca, o líder deste banco apontou que, apesar de as regras terem tornado os bancos mais seguros após a crise financeira, a Europa falhou na criação de condições para consolidação e crescimento."É certo e continua a ser certo regular os brancos maiores de forma particularmente cautelosa", afirmou Sewing, citado pela agência Bloomberg. "Mas temos feito muito na Europa para impedir os bancos de se tornarem grandes. E isso é um caminho questionável", afirmou.E, segundo o líder deste banco, esse tema é particularmente notório quando a banca europeia estabelece comparações com as gigantes instituições financeiras dos Estados Unidos. "O que é que é suposto fazermos a comparar esse fosso de valor", questionou Sewing.Para o líder do Deutsche Bank, é imperativo que a Europa "fortaleça o seu mercado interno o mais depressa possível, especialmente para os serviços. E isso inclui a união entre a banca e os mercados de capitais", notou o executivo.