Litígios com Novo Banco podem fazer baixar injeção do Fundo de Resolução em 188 milhões

O Novo Banco pediu 598 milhões de euros ao Fundo de Resolução, depois dos prejuízos registados em 2020, mas o valor final da injeção a realizar no capital do banco poderá ficar 188 milhões abaixo do pedido. A informação foi avançada esta terça-feira, 18 de maio, pelo presidente do Fundo de Resolução.Luís Máximo dos Santos está a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito às perdas registadas pelo Novo Banco. Questionado sobre quais os critérios apresentados no pedido de injeção feito pelo banco que são rejeitados pelo Fundo de Resolução, o responsável indica que há três: dois dos quais já conhecidos e um só agora revelado.O primeiro e mais significativo diz respeito aO segundo aspeto está relacionado com a atribuição de bónus aos administradores do Novo Banco, outro custo que o Fundo de Resolução entende que não tem de cobrir. Uma vez que estão em causa os bónus relativos aos exercícios de 2020 e de 2019, são mais quase 4 milhões de euros que não deverão ser injetados.O último ponto relaciona-se com a "valorização de um ativo, em que há uma divergência". Neste caso, estão em causa 18 milhões de euros, referiu Máximo dos Santos, sem adiantar mais detalhes.Feitas as contas, são cerca de 188 milhões de euros que o Fundo de Resolução considera que não tem de atribuir ao Novo Banco. Assim, a injeção final poderá ficar pelos 410 milhões de euros.