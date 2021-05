NB quis "apressar" reconhecimento de perdas com mudança de regime contabilístico, diz FdR

"A certa altura fomos confrontados com a intenção do Novo Banco em não aderir a esse período transitório. Não requerendo, ficava o impacto imediatamente feito nas contas. E era muito dinheiro", disse Máximo dos Santos no Parlamento, esta terça-feira, no âmbito da comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco. "Nós dissemos: isso não", acrescentou.





"Eu não consigo encontrar uma outra explicação, num banco que está carente de capital... Só encontro uma explicação que é apressar esse reconhecimento para ele ainda cair no CCA [mecanismo de capitalização contingente]", afirmou o presidente do fundo que detém 25% do capital do Novo Banco.



Este caso está agora a ser resolvido num tribunal arbitral, cuja decisão deverá chegar no verão, estima Máximo dos Santos. "Se nada tivesse feito, lá estaria a chamada aumentada em muitos milhões de euros", rematou.



Além de Luís Máximo dos Santos, os deputados vão ouvir esta tarde Mário Centeno, atual governador do Banco de Portugal e ex-ministro das Finanças. Amanhã será a vez de António Ramalho, CEO do Novo Banco, ir à Assembleia da República.