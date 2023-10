Lone Star garante que não está em discussões para vender Novo Banco

Leia Também Lone Star aborda CaixaBank para vender Novo Banco por dois mil milhões

A Lone Star não está, neste momento, em discussões com terceiros sobre uma possível venda do Novo Banco, segundo a resposta de um assessor de imprensa citado pela agência Bloomberg.Esta segunda-feira, o jornal espanhol Vozpópuli , com base em fontes financeiras, deu conta de que a Lone Star, que detém a maioria do capital do Novo Banco, estaria a ter conversações informais com o espanhol Caixabank para perceber a vontade que este teria em comprar o banco português.Contactado pelo Vozpópuli, fonte oficial do CaixaBank não quis comentar o caso. Também o Novo Banco, questionado pelo Negócios, não quis tecer comentários.A Lone Star comprou o Novo Banco em 2017, estando os restantes 25% nas mãos do Estado e do Fundo de Resolução.