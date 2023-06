Lucro consolidado da mutualista Montepio sobe para 90,8 milhões em 2022

O resultado consolidado da Montepio Geral - Associação Mutualista (MGAM) atingiu 90,8 milhões de euros em 2022, numa subida de 26,9% face aos 71,6 milhões registados em 2021, tendo tido o "contributo positivo da globalidade das empresas do grupo", diz a associação em comunicado.O lucro difere do resultado líquido consolidado (que se fixou em 88,5 milhões de euros) porque "embora todas as entidades que consolidam diretamente tenham tido resultados positivos, o Banco Montepio tem o Finibanco que apresentou resultados negativos", explicou o presidente Virgílio Lima na apresentação de resultados."Como não temos a totalidade do capital do Finibanco, parte desse resultado é atribuível aos acionistas minoritários", continuou.O resultado operacional atingiu 137,5 milhões de euros, uma subida face aos 99,7 milhões de 2021.A margem financeira do grupo cresceu 18,4 milhões de euros, fixando-se em 296,9 milhões de euros, beneficiando do aumento das taxas de juro.O Banco Montepio, detido pela MGAM, lucrou 33,8 milhões de euros, enquanto a mutualista registou, de forma isolada, um lucro de 50,2 milhões de euros Os gastos de funcionamento caíram 1,3% para 354,3 milhões de euros. A diminuição foi influenciada pela queda de 5,4 milhões de euros (-2,5%) dos custos com pessoal. Durante o ano passado, o número de trabalhadores caiu para 4.851 (menos 48 pessoas). O número de balcões do banco desceu de 281 em 2021 para 266 no ano passado.O ativo reduziu-se em 697,1 milhões de euros (menos 3%), "por via da amortização de dívida emitida, salientando-se, também, a aplicação de liquidez nas carteiras de títulos, geradoras de maior rendimento".A influenciar o resultado esteve, entre outros fatores, a rúbrica de caixa e disponibilidades em bancos centrais e outras instituições de crédito, que caiu 1,8 mil milhões de euros, reduzindo-se para menos de metade (53,6%).A carteira de crédito aumentou 0,4% para 43 milhões de euros.O passivo caiu 750 milhões de euros face a 2021, atingindo 22 mil milhões de euros. A descida "traduziu a concretização de operações de redução de dívida a par do aumento da captação de recursos de associados e clientes", escreve a instituição.O capital próprio do grupo atingiu 201,9 milhões de euros, face aos 148,9 milhões de registados no final de 2021. A melhoria de 35,5%, incorpora, para além do resultado consolidado, "alterações de justo valor, líquidas de reservas por impostos diferidos, em 161,3 milhões de euros negativos, remensurações líquidas de imposto diferido, em 118,3 milhões de euros, diferenças cambiais e desvios atuariais, de 11,5 milhões de euros e a atribuição de benefícios e os outros movimentos de consolidação, em 4,0 milhões de euros negativos".