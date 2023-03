Lucro da Associação Montepio cresce 13% para 50 milhões de euros

A Montepio Geral - Associação Mutualista (MGAM) registou um lucro de 50,2 milhões de euros em 2022, o que representa um crescimento de 12,7% face aos cerca de 45 milhões de euros obtidos no ano anterior.Em comunicado enviado às redações, a MGAM esclarece que o relatório e contas de 2022 foi aprovado nesta sexta-feira pela assembleia de representantes com 24 votos a favor e 5 votos contra, em 29 membros presentes ou representados no encontro.A mutualista adianta que a contribuir para o crescimento dos resultados esteve o aumento de 24,8% das receitas associativas que atingiram um total de 848,5 milhões de euros, e o crescimento de 25,3% do valor médio por subscrição de modalidades associativas para 907 euros.A mutualista destaca ainda ganhos de eficiência, com numa redução de 8,9% das despesas que contribuiu para um resultado operacional de 63,6 milhões de euros (mais 61% do que em 2021).O ativo beneficiou do "aumento das propriedades de investimento, com um valor de 395,1 milhões de euros, comparados com os 360,6 milhões de euros registados no final de 2021, uma variação homóloga de 9,6%. De igual modo, destaca-se a evolução favorável da carteira de títulos em 2,6%, totalizando 563,5 milhões de euros", lê-se no documento.O número de associados no final de 2022 era de 606 mil, "consolidando a tendência de crescimento do ano anterior".Citado no comunicado, o presidente da MGAM, Virgílio Lima, afirma que "com a ‘casa’ ainda mais arrumada, o Grupo Montepio está a responder de modo alinhado com os planos estratégicos, com todas as empresas a apresentarem resultados positivos".