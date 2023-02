Cork Supply emite 10 milhões de euros em obrigações sustentáveis

Leia Também Cork Supply investe 8 milhões na compra de duas empresas

Leia Também Lucro do BPI melhora 19% para 365 milhões de euros

O banco BPI concedeu um empréstimo de 10 milhões de euros à empresa de cortiça, Cork Supply, indexada a objetivos de sustentabilidade, indica o banco numa nota de imprensa. O objetivo é reduzir a pegada ambiental da corticeira, bem como promover o bem-estar dentro da empresa."A sustentabilidade é central à nossa natureza e à forma como conduzimos os negócios," refere Jochen Michalski, fundador da Cork Supply.A partir desta premissa, a empresa anuncia ainda a emissão de dívida, inserida no quadro de obrigações sustentáveis, que inclui tanto metas ambientais como a nível de governo corporativo.Desta feita, a empresa pretende reduzir a sua emissão direta de gases de estufa em 37%, mas também as suas emissões indiretas, nomeadamente através da melhoria da eficiência em matérias de energia."O empréstimo do BPI é um apoio fundamental para o objetivo da Cork Supply de acelerar a utilização de fontes de energias renováveis para a produção de energia elétrica e continuar a melhorar o impacto ambiental das suas operações", refere o banco.Além disso, visa também a execução de 15 iniciativas ligadas à "promoção do bem-estar corporativo e de uma cultura organizacional preocupada com a saúde, segurança e qualidade de vida dos colaboradores", aponta.Apesar da maturidade das obrigações sustentáveis ser até 2029, a corticeira quer cumprir ambos os objetivos até 2027. "Com esta operação, a Cork Supply consolida a ligação entre o seu custo de financiamento e o seu desempenho ao nível da sustentabilidade", remata.