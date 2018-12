Lucros da Associação Mutualista caem de 587 milhões para 1,7 milhões em 2018

A Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), liderada por Tomás Correia, lucrou apenas 1,7 milhões de euros este ano, uma queda acentuada perante os 587 milhões de euros de resultado positivo registados em 2017.



No ano passado, os resultados positivos históricos de 587 milhões foram inflacionados pelo apuramento de activos por impostos diferidos no valor de 800 milhões de euros.



Segundo o jornal online ECO, que cita o programa de acção e orçamento para 2019 da Mutualista, no próximo ano os lucros deverão recuperar ligeiramente para 44 milhões de euros.



Para o próximo ano, a Mutualista liderada por Tomás Correia tem a expectativa de reversão de 42 milhões de euros da imparidade constituída em 2015 e 2017, no montante de 498 milhões de euros, para o Banco Montepio, devido à melhoria do desempenho do banco, assim como do contexto do mercado.



Com um impacto negativo nas contas do próximo ano estão os gastos administrativos, que vão ascender a 30,8 milhões de euros, e ainda a eliminação de activos por impostos diferidos no valor de 16,5 milhões.



Face à previsão de lucros em 2019, a AMMG estima vir a pagar 17,8 milhões de euros em impostos. Por outro lado, vai voltar a registar activos por impostos diferidos no valor de 22,9 milhões.