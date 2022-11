Lucros do BPI sobem 18% para 286 milhões até setembro

O BPI apresentou um resultado líquido positivo de 286 milhões de euros de janeiro a setembro, uma subida de 18% face ao mesmo período do ano passado, indicou o banco em conferência de imprensa."A atividade em Portugal contribuiu com 159 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 25% face ao período homólogo de 2021", revela ainda.A carteira de crédito aumenta 1,8 mil milhões de euros, ou seja, mais 7%. O crédito à habitação sobe ainda mais, 10% nos primeiros nove meses do ano, para 14 mil milhões de euros, e a contratação de crédito hipotecário cresceu 24% face ao período homólogo, embora seja notado "claramente um abrandamento no terceiro trimestre", afirma João Pedro Oliveira e Costa, CEO do BPI.A quota de mercado foi de "16,5% na contratação acumuladada até agosto de 2022, e a quota de mercado de crédito hipotecário em carteira ascendeu a 13,7% em setembro".No caso dos empréstimos a empresas, houve um crescimento homólogo de 4%, para 10,9 mil milhões de euros. Neste caso, a quota de mercado era de 11% em setembro.De todos os empréstimos concedidos, o rácio de malparado (NPE, exposições não produtivas) fica em 1,4%.Por outro lado, nos depósitos, há um aumento de 8%, para 30,4 mil milhões de euros, representando 71% do ativo. Para o presidente executivo do banco, é fruto do "aumento da confiança de solidez no BPI" e de "um percurso de poupança que tem sido feito em Portugal".O produto bancário comercial atinge um crescimento de 9%, ficando em 614 milhões de euros. E a margem financeira cresceu 10% para 374 milhões.Em atualização