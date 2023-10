Lucro do BPI sobe 35% para 390 milhões de euros até setembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Leia Também Lucros do BPI sobem 18% para 286 milhões até setembro

O lucro do BPI cresceu 35% para 390 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano em termos consolidados.O resultado em Portugal foi de 324 milhões, tendo subido 84% face aos 166 milhões registados em setembro de 2022."São resultados mais positivos", afirmou o CEO na apresentação dos resultados. João Pedro Oliveira e Costa explicou que "a parte principal dos resultados provém do produto bancário comercial", incluindo a influência positiva da "subida das taxas de juro para enfrentar a inflação".O volume de depósitos diminuiu 6% para 28.4 mil milhões de euros. "O mercado já se ajustou relativamente ao que se paga na Europa", afirmou João Pedro Oliveira e Costa, referindo-se à remuneração paga pela banca nas poupanças dos clientes.(Notícia em atualização)