Lucros do Citigroup sobem e superam as estimativas

O Citigroup fechou o segundo trimestre com um resultado líquido de 4,8 mil milhões de dólares, ou 1,95 dólares por ação, o que corresponde a um aumento de 7%, revelou o banco esta segunda-feira, 15 de julho.

Os números superam assim a estimativa média dos analistas consultados pela Refinitiv, que apontava para 1,80 dólares.

As receitas do banco aumentaram 2% para 18,76 mil milhões de dólares, no trimestre em análise, um valor que também supera as estimativas, que apontam para um valor médio de 18,49 mil milhões de dólares.

Os resultados do Citi beneficiaram de um ganho antes de impostos de 350 milhões de dólares, devido a um investimento no Tradeweb. Do lado oposto, a anular parte deste impacto positivo estiveram as quebras de receitas observadas na banca de investimento, nos investimentos de renda fixa e nos mercados de ações.

As receitas da unidade de investimentos de renda fixa caíram 4% para 3,32 mil milhões de dólares, o que, ainda assim, superou as previsões dos analistas. O volume de negócios gerado pela unidade de corretagem de ações diminuiu 9% para 790 milhões de dólares, o que ficou aquém das estimativas.

O Citigroup é o primeiro a reportar os resultados do segundo trimestre do ano, dando início à época de resultados do período. Terça-feira será a vez do JPMorgan, numa semana em que também o Wells Fargo, Bank of America e Goldman Sachs apresentam os seus números.