Wall Street em alta apesar de tropeção nas ações do Citigroup

O Citigroup viu um aumento nos lucros do segundo trimestre e superou as expectativas dos analistas. Contudo, na negociação em Wall Street, o banco regista uma quebra.

A negociação segue animada em Nova Iorque depois de o Citigroup ter aberto a época de resultados da banca norte-americana com números acima das expectativas dos analistas. Apesar do desempenho positivo no balanço, o gigante norte-americano segue a perder em bolsa.

O generalista S&P500 sobe 0,46% para os 3.013,77 pontos alinhado com o tecnológico Nasdaq, que avança 0,11% para os 8.252,38 pontos. É a sexta sessão de ganhos consecutiva para o S&P500, que se encontra a negociar perto de máximos de sempre.





O Citigroup fechou o segundo trimestre com um resultado líquido de 4,8 mil milhões de dólares, ou 1,95 dólares por ação, o que corresponde a um aumento de 7%, revelou o banco esta segunda-feira, 15 de julho. Os números superam assim a estimativa média dos analistas consultados pela Refinitiv, que apontava para 1,80 dólares. O balanço trimestral positivo não está a traduzir-se em avanços no mercado acionista: a instituição segue a perder 1,46% para os 70,72 dólares.