Maior banco do mundo tem mais receita que todas as “fintech” juntas

A receita somada de todas as “fintech” do mundo em 2021 é inferior à do maior banco do planeta: enquanto as primeiras atingiram 110 mil milhões de dólares, o JP Morgan Chase alcançou 138 mil milhões. A constatação, que serve para dar “uma dimensão relativa” ao fenómeno das startups financeiras, é de João Fonseca, “partner” da Deloitte.





