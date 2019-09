Miguel Maya: Este será “um ano mais difícil” do que o esperado para o BCP

Com o BCE a perspetivar juros baixos durante mais tempo, e uma multa de 60 milhões de euros a contestar junto da Autoridade da Concorrência, o presidente executivo do BPC reconhece que este será um ano mais difícil do que o esperado.

O BCP conta com um ano mais difícil do que o esperado. "Este é um ano mais difícil do que aquele que tínhamos perspetivado quando fizemos o orçamento", diz o presidente executivo do BCP, em declarações ao Eco.





Quando apresentou os resultados semestrais que apontam para um aumento de 12,7% do lucro, para quase 170 milhões de euros, Miguel Maya tinha deixado alguns avisos, destacando o "impacto importante" da "evolução das perspetivas da política monetária". No mês passado, destacava ainda o impacto do abrandamento económico.