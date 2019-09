BCP quer impugnação judicial da multa de 60 milhões da AdC

O BCP anunciou, em comunicado divulgado junto da CMVM, que vai avançar com a impugnação judicial, junto dos tribunais competentes, da multa de 60 milhões de euros decretada pela Autoridade da Concorrência (AdC).



A entidade liderada por Margarida Matos Rosa comunicou esta tarde uma multa de 225 milhões de euros a 14 bancos por prática de cartelização, mas sem especificar os montantes aplicados individualmente. Agora, neste comunicado, o banco liderado por Miguel Maya indica que a sua coima ascende a 60 milhões.





"O Banco Comercial Português informa ter sido notificado pela Autoridade da Concorrência da decisão de condenação proferida no âmbito de um processo por alegadas práticas restritivas da concorrência relativas à partilha de informação comercial sensível entre instituições de crédito nos segmentos do crédito à habitação, crédito ao consumo e crédito a empresas. O BCP foi assim um dos bancos a quem a AdC decidiu aplicar o pagamento de coimas no valor global de 225 milhões de euros por prática concertada de troca de informação comercial sensível", começa por referir o banco no seu comunicado.

E prossegue: "a coima fixada ao BCP ascendeu a 60 milhões de euros. Ao longo do referido processo, instaurado pela AdC em 2012, o BCP teve a oportunidade de prestar à AdC todos os esclarecimentos solicitados e de expor os motivos pelos quais considera que as acusações que lhe foram dirigidas não se encontravam adequadamente sustentadas e fundamentadas".

Da decisão da AdC não resulta que as práticas de partilha de informação imputadas ao BCP tenham tido qualquer efeito negativo para os consumidores, defende a instituição financeira.

O BCP salienta que o período abrangido pela decisão inclui o período pré-crise financeira de 2008, "em que se verificaram práticas comerciais muito competitivas entre instituições, com vista ao reforço das respetivas quotas de mercado, as quais foram posteriormente e publicamente reconhecidas por analistas e pelos media em geral como geradoras de crédito com preços muito baixos".

"Após 2008, o preçário do BCP refletiu o aumento generalizado dos spreads de crédito em consequência da crise económico-financeira e as condições de financiamento do País", sustenta.

O banco diz ainda que as informações trocadas pelos departamentos de marketing correspondiam, no caso do BCP, aos spreads standard que são divulgados através do preçário geral e não aos preços que acabavam por ser praticados nas negociações individuais com os clientes.