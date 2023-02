Ministério Público suíço investiga fuga de informação que fez nascer o caso "Suisse Secrets"

O Ministério Público suíço abriu um processo sobre a fuga de informação relativa a contas administradas pelo Credit Suisse e que deu origem ao caso batizado pelos jornais como "Suisse Secrets".



A investigação foi publicada o ano passado e colocou a nu um total de 18 mil contas ligadas a alegados violadores de direitos humanos, empresários sujeitos a sanções internacionais e indivíduos considerados fraudulentos.

Leia Também Credit Suisse rejeita obrigações de Adani como garantia. Grupo já perdeu 93 mil milhões de dólares

A denúncia pública acabou assim por dar a conhecer uma quantidade de "dinheiro sujo" custodiado pelo gigante suíço, tendo o caso ficando conhecido como "Suisse Secrets"



A fuga de informação sobre as contas, que foram mantidas entre as décadas de 1940 e 2010 pelo Credit Suisse chegou ao jornal alemão Sueddeutsche Zeitung, tendo contado com a investigação de um consórcio internacional de jornalismo de investigação.



A notícia foi publicada em fevereiro do ano passado, tendo sido replicada por vários meios de comunicação social por todo o mundo. Até hoje, a fonte do jornal alemão é desconhecida.

Leia Também Fundo soberano do Qatar torna-se segundo maior acionista do Credit Suisse

Ao todo, foram alegadamente custodiados quase 100 mil milhões de euros depositados em 18 mil contas bancárias de 30 mil clientes.

Os procuradores acreditam que foram violadas as normas que regem o sigilo bancário, o que acabou por provocar danos ao Credit Suisse, assim como a outras instituições.

O jornal suíço Tagesanzeiger acrescenta, citando fontes, que o Credit Suisse é assistente no processo.