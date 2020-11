Montepio Crédito defende que imposto agravado no consumo devia ser "mais seletivo"

"A justificação de uso

da política fiscal proposta como 'política de desincentivo ao crédito ao c

onsumo' é incompreensivelmente cega na sua aplicação", afirma Pedro Gouveia Alves, em declarações por escrito ao Negócios. Isto depois de o Parlamento ter aprovado o agravamento em 50% do Imposto do Selo (IS) sobre os créditos ao consumo para o próximo ano.





Para o presidente do Montepio Crédito, seria "mais profícuo e equitativo" uma "medida seletiva de aplicação

do imposto do selo neste tipo de operações, fazendo-o consoante a natureza





das mesmas" . "Sobre um crédito para ir de férias incide a mesma taxa de "Sobre um crédito para ir de férias incide a mesma taxa de

imposto de um crédito para estudar ou para finalidades de saúde. Não parece f

azer sentido que um financiamento para a aquisição de uma viatura elétrica

ou híbrida seja sujeita ao mesmo imposto do selo de uma viatura de motor a

combustão", afirma Pedro Gouveia Alves, notando que "parece mais suscetível de diferenciação positiva a não aplicação

do imposto do selo a finalidades como educação, saúde ou aquisição de bens





Leia Também BE muda voto e limita agravamento das taxas do Imposto do Selo a novos créditos de geração de energias renováveis".

Pedro Gouveia Alves é crítico da taxa agravada sobre o crédito ao consumo, aprovada no âmbito do Orçamento do Estado (OE) para 2021. Um documento que previa inicialmente que, além dos novos créditos, este agravamento fosse aplicado também aos em vigor, o que acabou por cair. "É o mínimo", diz o presidente do Montepio Crédito.