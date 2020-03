Montepio e IBM fazem parceria para acelerar transformação digital

A IBM juntou-se ao Montepio para ajudar o banco a acelerar a transformação digital. Uma aposta na inteligência artifical que vai permitir que os clientes sejam atentidos por uma nova "colaboradora" da instituição financeira: a assistente virtual M.A.R.I.A..





"O Banco Montepio e a IBM estabeleceram uma parceria para otimizar a experiência dos clientes e colaboradores do Banco, através da implementação de iniciativas de Inteligência Artificial (IA) e de Robotic Process Automation (RPA)", refere um comunicado divulgado pelo banco esta terça-feira, 3 de março.

De acordo com o Montepio, esta colaboração será feita ao nível da transformação digital do banco, otimização da experiência do cliente e da inovação nos processos e modelo de negócio através de Inteligência Artificial e implementação de tecnologia cognitiva, "para acelerar a estratégia de inovação do Banco Montepio".

"Estar cada vez mais próximo do cliente e oferecer-lhe um serviço relevante e de qualidade em cada interação é um grande objetivo do Banco Montepio. Por outro lado, garantir que as nossas pessoas se sentem realizadas pelo desafio de um trabalho diário de maior valor acrescentado e pela melhoria da eficiência dos nossos processos é outro grande objetivo. Por isso, decidimos acelerar a nossa Transformação Digital recorrendo à tecnologia da IBM, de modo a melhorar a satisfação dos nossos clientes e das nossas pessoas", afirma Pedro Leitão, presidente executivo do Montepio, no comunicado.