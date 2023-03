Moody’s mantém perspetiva estável sobre banca portuguesa

Leia Também Moody’s melhora perspetiva do rating dos depósitos de longo prazo da Caixa

A Moody’s mantém a perspetiva para o sistema bancário português em nível estável.Numa nota publicada nesta terça-feira, a agência de notação financeira dá destaque ao contexto macroeconómico e escreve que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país deverá desacelerar mas permanecendo acima da maioria dos países europeus. O emprego não deverá sofrer alterações, enquanto os preços dos imóveis deverão estabilizar.O crédito malparado (NPL, sigla para a expressão inglesa Non Performing Loans) deverão, na ótica da Moody’s, sofrer um aumento modesto devido à inflação e à subida das taxas de juro.A maior velocidade de subida das taxas praticadas nos créditos em relação às oferecidas nos depósitos levará a uma melhoria da rentabilidade das instituições financeiras que operam em Portugal, compensado os maiores custos operacionais e de crédito, que também vão sofrer agravamentos por via da subida generalizada de preços.A agência recorda que "a rentabilidade dos bancos portugueses começou a beneficiar da subida das taxas de juro na segunda metade do ano passado", e prevê que a tendência acelere em 2023 "à medida que os empréstimos continuarem a ser reavaliados a taxas mais altas e o custo dos depósitos a crescer mais lentamente".A Moody's destaca mesmo que "o aumento da rentabilidade será maior nos bancos portugueses do que na maioria dos pares europeus, dada a elevada exposição a empréstimos a taxa variável".A receita líquida de juros deverá crescer apesar do fim das condições de financiamento favoráveis do programa de apoio à liquidez TLTRO (sigla para a expressão inglesa "Targeted Longer Term Refinancing Operations") do BCE, "do qual os bancos portugueses estiveram entre os principais beneficiários".A Moody’s acredita que os índices de capital dos bancos portugueses permanece estável, notando que os ativos ponderados pelos riscos estão em crescimento e sublinhando a distribuição de dividendos.A base de depósitos alargada e as carteiras de ativos de volume "considerável" continuarão a apoiar a liquidez e o financiamento dos bancos.