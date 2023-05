Moody’s sobe ratings da CGD, Santander, BPI, Crédito Agrícola e Montepio

Leia Também Moody’s melhora perspetiva para o rating de Portugal

A Moody’s melhorou os ratings de cinco bancos portugueses. Caixa Geral de Depósitos (CGD), BPI, Santander, Montepio e Crédito Agrícola viram as notas aumentar.A melhoria das notas daqueles cinco bancos baseia-se, de uma forma geral, nos perfis das carteiras de crédito, qualidade dos ativos, métricas de capital e níveis de rentabilidade.O BCP e o Novo Banco mantiveram as avaliações.No caso do BCP, a Moody’s nota que a rentabilidade pode ser "severamente afetada" pela operação na Polónia mas sublinha que em base consolidada, as métricas de qualidade dos ativos da instituição financeira melhoraram em 2022.O Novo Banco também tem um "perfil de crédito melhorado", mas o "rácio de ativos improdutivos (NPA) continua alto", em 7,9%.

Na semana passada, a Moody’s manteve a notação da dívida soberana de Portugal no penúltimo grau da categoria de investimento de qualidade (ou seja, dois níveis acima de "lixo"), mas melhorou o "outlook" (perspetiva para a evolução da qualidade da dívida), que passou de estável para positivo.





"A decisão da Moody’s de alterar a perspetiva para positiva reflete a crescente probabilidade de um longo período de reformas económicas e orçamentais, de desavalancagem das famílias e das empresas não financeiras, bem como de recuperação do setor bancário, que resultarão numa melhoria contínua e sustentada da qualidade do crédito, em particular na robustez económica e orçamental", sublinhou a agência no seu relatório.