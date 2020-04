Mourinho Félix e Máximo dos Santos cogitados para o Banco de Portugal

Se as circunstâncias políticas, económicas e financeiras relacionadas com a crise da covid-19 inviabilizarem a passagem direta de Mário Centeno para o Banco de Portugal, a solução pode passar pela nomeação do "seu" secretário de Estado das Finanças para o cargo de governador.

Ricardo Mourinho Félix, que também é quadro da instituição, é um dos nomes fortes apontados pelo Público na edição desta segunda-feira, 6 de abril. O sucessor de Carlos Costa, que está no cargo desde 2010 - foi reconduzido em 2015 pelo governo de Passos Coelho –, terá de ser escolhido até ao mês de julho.

Outras das hipóteses que estarão a ser cogitadas nos corredores da política e dos bancos é o de Luís Máximo dos Santos, que foi colega de faculdade de António Costa. É atualmente vice-governador e poderia desta forma subir à cadeira principal da entidade reguladora do setor.





De acordo com uma sondagem da Intercampus para o Negócios e o CM/CMTV, cujo trabalho de campo decorreu até 19 de março, perto de metade dos portugueses (46,3%) considera que Mário Centeno não deve transitar do Governo para o Banco de Portugal, num contexto de crise económica causada pelo novo coronavírus.

A 23 de março, após ser chamado a Belém para uma conversa com Marcelo de Rebelo de Sousa que abriu caminho à promulgação do Orçamento do Estado para 2020, o ministro afastou qualquer possibilidade de saída do Governo enquanto a crise em curso persistir, além de procurar reduzir a meros "folhetins" as notícias que indicavam o contrário.



"Ator político" antes da pandemia