Depois de uma conversa com Marcelo que abriu caminho à promulgação do Orçamento do Estado para 2020, o ministro das Finanças admitiu a necessidade de um orçamento retificativo, mas não para já. Mário Centeno afastou ainda qualquer possibilidade de saída do Governo enquanto a crise em curso persistir, reduzindo a meros "folhetins" as notícias que indicavam o contrário.





(Notícia em atualização) "Estou totalmente focado nas exigências e necessidades dos cargos que ocupo, quer como ministro das Finanças quer como presidente de Eurogrupo", afirmou para assegurar que até agora ninguém o ouviu "enjeitar essas responsabilidades".O governante reduziu a meros "folhetins" as notícias que davam conta de que estaria a preparar a saída do Governo para suceder a Carlos Costa como governador do Banco de Portugal, defendendo que isso mais não é do que "alimentar o desviar da nossa atenção daquilo que é essencial".Centeno confirmou que tudo aponta para que venha a ser necessário um orçamento retificativo, embora não para já. "Perante estas circunstâncias, a necessidade de um [orçamento] retificativo existe e será avaliada a todo o momento pelo Governo".É que com a promulgação do OE2020, que entrará em vigor a 1 de abril - momento a partir do qual, por exemplo, entra em vigor o aumento extraordinário das pensões - o Executivo poderá agora executar as contas previstas para este ano, as quais já permitem cobrir algumas das medidas urgentes de resposta à Covid-19 já adotadas, assegurou Centeno. Como noticiou o Negócios, o Governo pretende usar as verbas disponíveis antes de avançar para o retificativo - "Até lá temos margem de adaptação do OE2020 para o favor."(Notícia em atualização)

Mário Centeno não foge às responsabilidades e, como tal, continuará como ministro das Finanças, e líder do Eurogrupo, enquanto a crise estiver para durar. Foram estas as garantias dadas por Centeno em conferência de imprensa realizada em Belém, à saída de uma conversa que o ministro manteve com o Presidente da República, e que permitiu a Marcelo Rebelo de Sousa avançar para a promulgação do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).A pandemia do novo coronavírus surgiu numa altura em que ganhava força a ideia de que Mário Centeno estaria de saída das Finanças, e do Governo, uma vez concluído o mandato de presidente do Eurogrupo, previsto para 13 de julho.