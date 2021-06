Nani Holdings recusa divulgar contratos do Novo Banco

Leia Também Presidente da Nani Holdings ajudou Banco de Portugal a vender Novo Banco em 2017

De acordo com Alberto Fonseca, "a Nani Holdings prefere continuar a manter este regime de opacidade e de desconsideração pelos portugueses, o que só vem aumentar ainda mais a desconfiança dos portugueses neste negócio de venda".





A Nani Holdings, que representa o fundo Lone Star no capital do Novo Banco, recusa divulgar publicamente os contratos do banco liderado por António Ramalho.A decisão foi revelada durante a audição de Vítor Constâncio, antigo governador do Banco de Portugal, pelo deputado do PSD Alberto Fonseca."Soubemos há minutos que a Nani Holdings não aceita a divulgação dos contratos", disse o deputado no início da sua inquirição a Vítor Constâncio, esta sexta-feira, notando que esta decisão é "lamentável"."Não vamos desistir da divulgação" dos contratos do Novo Banco, referiu, que considera "mais do que legítima".