Presidente da Nani Holdings ajudou Banco de Portugal a vender Novo Banco em 2017

sociedade que assumiu a posição da Lone Star no Novo Banco.





E, como parte dessa equipa, "trabalhei em transações em Portugal" e fazia parte da equipa do Deutsche Bank "que aconselhou o Fundo de Resolução na venda do Novo Banco", revelou.



Além disso, referiu que uma vez que a Nani Holdings é uma entidade regulada, foi sujeito a um processo de "fit and proper" por parte do Banco de Portugal, tendo obtido a aprovação do Banco Central Europeu. "Como parte dessa avaliação, tive de divulgar as minhas funções anteriores e atuais", referiu. E não houve oposição.

"O Banco de Portugal não viu problema nenhum de os seus assessores na venda ser o administrador da Lone Star dois anos e meio depois", concluiu a deputada do CDS.



Também João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, questionou o responsável sobre um potencial conflito de interesses, já que quando saiu do Deutsche Bank foi para a a Hudson Advisers, empresa ligada à Lone Star. Mas Kazarev afastou qualquer conflito, notando que o fundo teve acesso à informação sobre o Novo Banco quando ficou com 75% do seu capital.



(Notícia atualizada.)

