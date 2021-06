Novo Banco admite recurso ao tribunal para ter mais capital

O Novo Banco ameaça ir para Tribunal por ter recebido menos do que o autorizado pelo Governo em resolução de Conselho der Ministros. Recebeu 317,0 milhões de euros do Fundo de Resolução (FdR) e, por isso, considera que constitui um “incumprimento de obrigações legais e do CCA (mecanismo de capital contingente)”, ameaçando com a execução de “todas as medidas, incluindo jurídicas”. Diz mesmo

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...