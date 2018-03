Novo Banco agrava prejuízos para 1.395 milhões em 2017

mais votado

serpim1

Há 38 minutos

Cambada de incompetentes, roubaram o banco aos pequenos accionistas, tirando-lhes o que era carne e deixando-lhes o podre, com a cumplicidade do BdP, da CMVM e do paspalho do Cavaco. Feriram de morte a confiança dos clientes no banco, sem a confiança do mercado como querem que essa espelunca dê lucros. Quem deveria suportar os prejuízos deveriam ser os cúmplices desta barracada toda, mas estamos num país de irresponsáveis, de gentalha que supostamente deveria zelar pelos interesses dos mais desprotegidos, dos pequenos investidores que acreditaram na palavra do BdP, da CMVM e do sonso do Cavaco, que dias antes aceitaram que se fizesse um aumento de capital. Forca com toda essa maralha. Faço questão de ir lá apertar o nó.