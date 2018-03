Bloco: Resultados do NB comprovam "desastre" da opção de venda

O Bloco de Esquerda considerou que os resultados financeiros do Novo Banco comprovam que a opção pela sua venda, tomada pelo Governo no ano passado, constituiu "um desastre" com sérios prejuízos para as contas públicas.

O Novo Banco comunicou hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) prejuízos de 1395,4 milhões de euros relativos a 2017, referindo que "decorreram, fundamentalmente, do reconhecimento de montantes elevados de imparidades, de acordo com as exigências das autoridades europeias", que atingiram os 2057 milhões de euros.

Numa declaração aos jornalistas, no parlamento, a dirigente do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua (na foto) referiu que a sua força política, já no ano passado, fez sérias advertências ao executivo socialista caso optasse pela venda do Novo Banco.