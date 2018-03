Fundo de Resolução chamado em 792 milhões de euros para Novo Banco

Bruno Simão

Com perdas de 1.395 milhões em 2017, o Novo Banco accionou o mecanismo de capitalização contingente que obriga ao pagamento pelo Fundo de Resolução.

De acordo com os resultados apresentados pelo banco, o Fundo de Resolução terá de fazer face a 791,7 milhões de euros.

"O mecanismo de capital contingente foi chamado no montante de 791,7 milhões de euros", indica o comunicado emitido pelo Novo Banco. Recorde-se que este mecanismo é uma protecção criada na alienação de 75% do Novo Banco à Lone Star, sobre um determinado conjunto de activos.

O Fundo de Resolução, que funciona junto do Banco de Portugal e que é financiado por contribuições dos bancos a operar no país, pode ter de entrar com um valor até 3,89 mil milhões de euros.



"O capital que está a ser gerido corresponde a um perímetro de activos previamente definido, com um valor líquido contabilístico inicial (Junho de 2016) de cerca de 7,9 mil milhões de euros. Em 31 de Dezembro de 2017 estes activos apresentavam um valor líquido de 5,4 mil milhões", conta o banco presidido por António Ramalho.

O mecanismo é activado quando o valor dos activos desce abaixo de um determinado patamar e, também, quando os rácios do banco podem ser afectados.

A entidade bancária herdeira do BES sublinha que a activação, e a convocação do Fundo de Resolução para a cobertura do valor dos activos, permita ao banco manter-se como "instituição financeiramente sólida e bem capitalizada, com rácios de capital e níveis de rentabilidade potenciadoras da sua actividade".