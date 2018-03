Estado vai emprestar até 450 milhões para Novo Banco

O Fundo de Resolução prevê que o empréstimo a pedir ao Estado seja no máximo de 450 milhões de euros. Vai recorrer primeiro às contribuições do sector bancário.

O Fundo de Resolução, liderado por Máximo dos Santos (na foto), faz questão de dizer que esta injecção resulta "da normal execução dos contratos relativos à venda do Novo Banco, tal como anunciados há cerca de um ano, e terá lugar de acordo com os procedimentos oportunamente estipulados". O pagamento será feito após a certificação legal de contas.



O Fundo já desembolsou 4,9 mil milhões de euros para capitalizar o Novo Banco, no decurso da medida de resolução aplicada ao BES em 2014. "Desde essa data, o Fundo de Resolução não realizou qualquer outro pagamento relacionado com o Novo Banco, mas já inscreveu nas suas contas, relativas a 2017, uma provisão de 792 milhões de euros, relativa ao pagamento a realizar em 2018".



O Fundo de Resolução mantém 25% no Novo Banco.

O Fundo de Resolução tem de injectar no Novo Banco 792 milhões de euros por causa dos prejuízos referentes a 2017 que ascenderam a perto de 1,4 mil milhões de euros, que accionaram o mecanismo de capitalização contingente que tem um limite máximo de 3,89 mil milhões de euros. Só à conta de 2017, será accionado um pagamento de 792 milhões de euros. De acordo com o comunicado do Fundo de Resolução , esta entidade irá "utilizar, em primeiro lugar, os recursos financeiros disponíveis, resultantes das contribuições pagas, directa ou indirectamente pelo sector bancário".Só que não chegam, pelo que terá de recorrer a um empréstimo junto do Estado. E, segundo diz, "o montante concreto desse empréstimo ainda não está fixado, mas estima-se que não ultrapasse os 450 milhões de euros, ficando assim aquém do limite anual de 850 milhões de euros, inscrito no Orçamento do Estado".