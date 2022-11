Novo Banco aumenta capital em 250 milhões por conta de créditos fiscais

O Novo Banco realiza um aumento de capital de praticamente 250 milhões de euros decorrente da "conversão dos direitos de conversão relativos aos anos fiscais de 2016 e 2017", ou seja, pela conversão de créditos fiscais em capital.A instituição financeira indica esta sexta-feira, em comunicado à CMVM, ter procedido ao registo do aumento do capital social."Este aumento de capital é realizado na modalidade de incorporação de reservas e no montante de EUR 109.421.237,09 (cento e nove milhões, quatrocentos e vinte e um mil, duzentos e trinta e sete euros e nove cêntimos) referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 e o montante de EUR 140.332.086,60 (cento e quarenta milhões, trezentos e trinta e dois mil, oitenta e seis euros e sessenta cêntimos) referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, através da emissão de 436.136.626 (quatrocentas e trinta e seis milhões, cento e trinta e seis mil e seiscentas e vinte e seis) novas ações ordinárias representativas de 4,13% do seu capital social e que são atribuídas ao Estado Português por efeito do referido regime.Com esta operação o Estado, através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), verá a sua posição direta no Novobanco aumentar de 1,56% para 5,69% e o FdR terá a sua posição reduzida para 19,31%. Os restantes 75% pertencem ao americano Lone Star (75%).