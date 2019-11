Na edição desta sexta-feira, o Jornal Económico dava conta de que o Novo Banco iria pedir mais de 700 milhões de euros ao Fundo de Resolução, um montante que ultrapassa em 100 milhões a estimativa de necessidades que constava do Programa de Estabilidade do Governo e que, de acordo com o mesmo jornal, serviria para reduzir o rácio de crédito malparado da instituição.



Contudo, no relatório de resultados trimestrais agora divulgado, o Novo Banco destaca apenas que os rácios de capital foram reforçados. "Em setembro de 2019, o rácio CET1 foi de 13,5% e o rácio de solvabilidade total de 15,1%, valores que representam um aumento face aos apurados no final de 2018, devido ao aumento das reservas de capital aplicáveis ao Novo Banco em base sub-consolidada", refere o comunicado.



O Novo Banco não revela, para já, qual será o montante que irá pedir ao Fundo de Resolução para reforçar os rácios de capital e diz apenas que este valor irá depender de perdas, custos, recuperações e exigências de capital. Não confirma, assim, se irá necessitar de uma nova injeção, no valor de 700 milhões de euros, como o Jornal Económico noticiou esta sexta-feira, 8 de novembro."O Novo Banco tem os seus rácios de Common Equity Tier 1 (CET1) e Tier 1 protegidos em níveis predeterminados até aos montantes das perdas já verificadas nos ativos protegidos pelo Mecanismo de Capital Contingente. A compensação do final do ano dependerá das perdas e custos, das recuperações e das exigências de capital em vigor à data", indica a instituição em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).