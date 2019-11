Novo Banco com lucro recorde na atividade recorrente

O banco liderado por António Ramalho reporta as suas contas dos primeiros nove meses do ano esta sexta-feira, após o fecho da bolsa nacional.

O Novo Banco vai divulgar esta sexta-feira, ao fim da tarde, os resultados dos primeiros nove meses do ano, os quais apontam para lucros recorde na atividade recorrente, mas ainda assim insuficientes para compensar as perdas da limpeza do ex-BES, soube o Negócios.